عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

فوضى الباعة الجائلين كابوس يلاحق سكان حي السفارات في مدينة نصر

صدى البلد

استغاث سكان منطقة حي السفارات فى مدينة نصر، التابعة لمحافظة القاهرة، في رسالة بعث بها أحد السكان، نيابة عنهم، لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يتضررون فيها من احتلال الباعة الجائلين بوابات العمارات لافتراش بضائعهم أمام المنازل ما يؤدي إلى تكدس كبير للمواطنين وعدم اتباعهم الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى انتشار القمامة بالشارع.


ويقول المواطن على شوقى في رسالته: “نعاني نحن سكان منطقة حى السفارات ، فى مدينة نصر من انتشار الباعة الجائلين الموجودين بشكل عشوائي واحتلوا الأرصفة وأصبحوا في الشارع الرئيس والأعلى كثافة سكانية، وأقاموا فرشًا بشكل غير لائق وتم إغلاق الطريق العام بشكل كامل، مع انتشار أصوات الضوضاء والكلمات الخارجة طوال الليل والنهار وسط حالة من الفوضى المستمرة على مدار الساعة في الطريق العام”.


وأضاف: “الشارع أصبح محتلا من قبل بعض الباعة الجائلين وافتراشهم الشارع وتضييقه على السيارات والمشاة جميع أيام الأسبوع وهناك حالة من الفوضى المستمرة على مدار اليوم، ما ترتب عليه انتشار القمامة الناتجة عن السوق وتؤدى إلى انتشار الروائح الكريهة، وتشويه منظر الشارع.. ونطالب بالتدخل لفضه ومنع الباعة من افتراش الطريق ”.


وأشار إلى أنه تم تقديم بالعديد من الشكاوى ولم يستجب مجلس المدينة، وقال لنا الكلمة المتكررة دائما انتظروا إقامة السوق الحضاري، مطالبين إدارة الإشغالات وشرطة المرافق بالمحافظة بسرعة التحرك والتعامل مع المخالفين بكل حزم للحد من انتشار الفوضى ومكافحة الإشغالات باستمرار.

 

اقرأ أيضا

سكان شارع القيسارية فى أسيوط يشكون انتشار الباعة الجائلين
 


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة القاهرة الإجراءات الاحترازية مدينة نصر الباعة الجائلين شرطة المرافق انتشار الباعة الجائلين حى السفارات فوضى الباعة الجائلين

ترشيحاتنا

بايدن يقر كشف السرية عن وثائق خاصة باقتحام الكونجرس رغم رفض ترامب

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26-10-2021

أخبار التكنولوجيا|باحثون ينصحون مستخدمي آيفون بحذف تطبيق فيسبوك.. ووثائق تكشف دور فيسبوك في بث الكراهية وقتل الهندوس لـ مسلمي الهند

بعد فوزه بجائزة كتارا| القرملاوي لـ صدى البلد: ورثة آل الشيخ رواية أجيال

نشرة المرأة| توقعات الأبراج.. ومن كل بلد أكلة.. أسباب الربو

أخبار السيارات| أخطر 5 أشياء تدمر محرك السيارة.. سيتروين C3 هاتشباك موديل 2022 في مصر.. أرخص 5 سيارات 2021 في سوق البحرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

دينا الشربيني ترد على "رسالة" عمرو دياب: فلتت مني

تزوجت وبعد الزواج تبين أنها حامل في الشهر السابع .. دار الإفتاء تجيب

"الخارجية": توسيع إسرائيل للرقعة الاستيطانية يقضي على حل الدولتين ومستقبل فلسطين

محاربة للغلاء.. طرح رغيف "فينو" بـ 40 قرشا

بعد الحكم بإعدامه.. اعترافات خطيرة لـ الإرهابي بهاء كشك

الحرارة تسجل 10 في هذه المنطقة والأرصاد تحذر : ارتدوا الملابس الثقيلة

عيار 21 يسجل 782 جنيها.. سعر الذهب اليوم 26-10-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

ممنوع الدخول.. شاهد ثعبان كوبرا ضخم يقف حارسا على باب منزل|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. اعترافات بهاء كشك ذراع الإرهابي هشام عشماوي

فيديوجراف.. خرجت لشراء طلبات .. بقال يتحرش بطفلة في مدينة الشيخ زايد

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ