لقاءات مع ممثلي 90 شركة.. نتائج زيارة رئيس الوزراء لفرنسا.. فيديو

قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الهدف الأساسي من زيارة الدكتور مصطفى مدبولي لفرنسا توقيع اتفاقية للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.



وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن مصر ستكون ثاني دولة توقع اتفاقية للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء التقى مع الشركات الكبرى في فرنسا عددها 15 شركة.



وتابع نادر سعد، أن كل الشركات الفرنسية الكبرى أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن مدير شركة أرباب الأعمال الفرنسية أشاد بمصر والحراك الذي يحدث.

وأردف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء عقد لقاءات مع ممثلي 90 شركة فرنسية عاملة في العديد من المجالات، متابعا أن كان أهتمام كبير من الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة.

