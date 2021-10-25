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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أيمن عبد المجيد: قرار إلغاء مد حالة الطوارئ يعكس تنامي قدرة الدولة

صدى البلد

أشاد أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء مد العمل بقانون الطوارئ، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس تنامي قدرة الدولة المصرية، على بسط الأمن والأمان على كافة ربوع الوطن.

وأضاف  عبدالمجيد، نبارك لشعب مصر، عبور الوطن فترات عصيبة، واجه فيها الإرهاب وداعميه ومموليه، وقف فيها رجال القوات المسلحة والشرطة يدفعون بصدورهم عن أبناء الشعب رصاصات الغدر، وجاء الوقت الذي يعلن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتصار وأن ينعم الشعب بالأمن والاستقرار ممثلًا في قرار وقف مد العمل بقانون الطواريء.

وشدد عبدالمجيد، على الآثار الإيجابية لهذا القرار الممثلة في تعزيز ملفات حقوق الإنسان والحريات، وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اطلقتها مصر، بوقف العمل بقانون الطوارئ، تتوقف محكمة أمن الدولة العليا، ويقتصر التقاضي على القضاء الطبيعي، الذي يوفر درجات الاستئناف والطعن على الأحكام، ويحتكم الجميع للدستور والقانون دون الحاجة إلى قانون الطواريء المخصص للحالات الاستثنائية.

وأوضح عبدالمجيد، لهذا القرار الرئاسي الهام، دلائل الاستقرار وتحقق الأمن في ربوعه الوطن، سواء الأمن الجنائي أو الأمن الصحي في ظل سيطرة مصر على جائحة كورونا، بنفس درجات النجاح في مواجهة الارهاب، كما لذلك اثار اقتصادية ايجابية فهي رسالة يلتقطها للاستثمار الأجنبي وتعزز فرص النمو الاقتصادي وجذب استثمارات جديدة.

ووجه عبدالمجيد التحية، لأرواح الشهداء، من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، الذين كان لهم الفضل في الانتصار على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار، وللشهداء  من الأطباء والطقم الطبية المعاونة، الذين ضحوا للانتصار في معركة مواجهة كورونا، داعيًا الجميع للتكاتف لمواصلة مسيرة بناء الجمهورية الجديدة جمهورية التنمية والبناء والتعمير.

ايمن عبدالمجيد نقابة الصحفيين قرار الرئيس السيسي قانون الطوارئ

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