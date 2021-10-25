حسام مرسي بعد إلغاء حالة الطوارئ: مصر هزمت الإرهاب بالبناء والتعمير والتنمية

أشاد حسام مرسي، المحلل السياسي، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بإلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد.

واضاف مرسي، خلال بيان له اليوم، ان الدولة المصرية استطاعت مواجهه الارهاب والتغلب عليه عن طريق عده محاور اهمها البناء و التعمير و التنمية حتي وصلنا الي ما نحن فيه.

ووجه حسام مرسي، التحية والتقدير للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة وقوات الشرطة على ما قدموه من تضحيات لاسترداد وتحقيق الأمان والحفاظ على الوطن والوصول إلى مرحلة الاستقرار الكامل.

وأكد مرسي، أنه بفضل الله و دماء الشهداء و القيادة الحكيمة، نجني الان ثمار لتلك سنوات، بالغاء حالة الطواريء، واعطاء مزيدا من الحريات، ​مشيدا بدور الشعب المصري العظيم ورجال مصر الأوفياء في مواجهة جميع التحديات التي مرت بالبلاد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.