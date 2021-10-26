برلماني: قرار إلغاء مد الطوارئ سينعش حركة السياحة ويجذب الاستثمارات الخارجية

ثمن النائب سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب والقيادي بحزب مستقبل وطن، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ، معتبرا ذلك خطوة تاريخية ورسالة إيجابية للعالم أجمع بأن مصر باتت دولة مستقرة وبلد الأمن والأمان.

وأضاف سوس، في بيان له اليوم، أن القرار سيعمل على إنعاش حركة السياحة وجذب الاستثمارات الخارجية، ويدشن مرحلة تعزيز البناء والتنمية والازدهار، مشيدا بالدور العظيم الذي بذله رجال القوات المسلحة والشرطة خلال السنوات الماضية، في استعادة مكانة الدولة وفرض الأمن والأمان والقضاء على العناصر والجماعات الإرهابية التي كانت تستهدف الأبرياء وتسعى إلى نشر الفوضى والعنف في الدولة المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى، أننا أمام قائد إستثنائي، وعمل بالنهوض في كافة المجالات، وأسس للجمهورية الجديدة، موضحا أن مصر لم تعد بحاجة لطوارئ وأنها استقرت بشكل كامل.

ولفت القيادي بحزب مستقبل وطن إلى، أن الرئيس السيسي يعمل علي تعزيز احترام الحقوق والحريات، مؤكدا أن القرار في دلالات واضحة وكثيرة من بينها انتصار الدولة على الإرهاب.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.





وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.



هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .



وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.



ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه