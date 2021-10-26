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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يتابع استعدادات الاحتفالية الكبرى المقرر تنظيمها بالأقصر قريبا

وزير الصحة
وزير الصحة

عقد، منذ قليل، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، اجتماعاً مع مسئولي الشركة المنفذة للاحتفالية التي سيتم تنظيمها بمحافظة الأقصر خلال الفترة القادمة للترويج السياحي لها وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية.

 

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات الأعمال والاستعدادات الخاصة بهذه الاحتفالية.

 

كما قام مسئولو الشركة بتقديم عرض تقديمي متضمناً صور وفيديوهات عن الديكورات والعناصر الفنية والمواد الدعائية والتي سيتم استخدامها لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر.

 

وكذلك تصميمات الملابس والأزياء التي سيرتديها المشاركون في الاحتفالية والاغاني والموسيقي المصاحبة لها.

 

وقد حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة التنشيط السياحي، ومساعدي الوزير لكل من المشروعات، والشئون الفنية، ومستشار الوزير للعرض المتحفي، والمُشرف العام علي الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

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