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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفنان السوري غيث غيبة يكشف كواليس مسلسل روح الحياة

غيث غيبه
غيث غيبه

أعلن الفنان السوري غيث غيبة تعاقده علي المشاركة في بطولة مسلسل جديد بعنوان «روح الحياة»، المقرر انطلاق تصويره بين الإمارات والسعودية خلال الأيام المقبلة.


وقال غيبة في تصريحات خاصة إنه تحمس لخوض هذه التجربة لأسباب عدة، أبرزها إعجابه بالسيناريو وطبيعة دوره فيه، مضيفاً أنه يجسد دوراً بعيد كل البعد عن شخصيته الحقيقية، وهو ما يسعي إليه دوماً في اختياراته لأعماله، لأنه يضع حينها تصوراً للشخصية وأبعاداً لها بالاتفاق مع المؤلف والمخرج، بحسب قوله.

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وأكد غيبة أنه لن يتمكن من الكشف عن طبيعة دوره حالياً احترامه لاتفاقه مع الجهة المنتجة، التي ما زالت تبرم تعاقداتها مع باقي الأبطال تمهيداً لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلي أنه تم الاستقرار علي دبي والسعودية للتصوير فيهما لتطلب الأحداث وجودهما في هاتين الدولتين.

وأعرب الفنان السوري عن أمنيته في أن ينال العمل إعجاب الجمهور العربي عند عرضه علي الفضائيات، لاسيما أن أحداثه تتعرض للعديد من القضايا المجتمعية الشائكة في وطننا العربي التي ستهم كل المشاهدين، بحسب كلامه.

وفي سياق مختلف، أعرب غيث غيبة عن تطلعه للعمل بالسينما خلال الفترة المقبلة، بخاصة وأن السينما لها بريقها المختلف تماماً عن شاشات التليفزيون، مشيراً إلي أنه يحلم بتجسيد أدوار نفسية ومركبة كي تُبرز موهبته في مجال التمثيل الذي يعشقه منذ نعومة أظافره.
وأوضح أنه يحرص علي الالتحاق بورش تمثيل من حين لآخر كي يُصقل موهبته، لأن أي ممثل بحاجة لتجديد طاقاته وشحذ هممه وموهبته وعدم الوقوف عند منطقة تمثيلية بعينها، مؤكداً أن خطوة الورش لا تُقلل من أي ممثل، بل هي خطوة متعارف عليها عالمياً، ويتبعها عدد من نجوم هوليوود.

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