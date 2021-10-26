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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام عبد الفتاح: ركلة جزاء الاتحاد السكندري أمام سموحة صحيحة

عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام أن ركلة الجزاء التى تم احتسابها لفريق الاتحاد السكندري أمام سموحة ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز اليوم صحيحة.

وقال عبد الفتاح فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار مع شادي محمد في برنامج أوضة اللبس:" ركلة جزاء الاتحاد السكندري أمام سموحة اليوم صحيحة لأن كان هناك احتكاك داخل منطقة الجزاء وأشكر حكم الفيديو VAR.

ترتيب الدوري المصري 

انتهت مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش بفوز الأول بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات الجولة الأولى للدوري المصري على استاد بتروسبورت.

سيطر التعادل الإيجابي 4-4 على أحداث مباراة نادي سموحة والاتحاد السكندري  في اللقاء الذي جمع  بينهما مساء أمس باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

حقق فريق فيوتشر فوزا صعباً علي فاركو بهدف وحيد ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة الأولى، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم صدي البلد ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الاثنين :

1- البنك الأهلي 3 نقاط .

2- فيوتشر 3 نقاط .

3- الإتحاد نقطة وحيدة .

4- سموحة نقطة وحيدة .

17- فاركو دون نقاط .

18- طلائع الجيش دون نقاط .

الاتحاد السكندري الاتحاد سموحة الدوري المصري الدوري

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