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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أخطر 5 أشياء تدمر محرك السيارة.. سيتروين C3 هاتشباك موديل 2022 في مصر.. أرخص 5 سيارات 2021 في سوق البحرين

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

زيادة 5100 جنيه.. الأسعار الجديدة للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2022

ارتفعت أسعار السيارة شيري أريزو 5 موديل 2022 داخل السوق المصري، حيث بلغت تلك الزيادة 5100 جنيه، عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

 

5000 جنيه زيادة في أسعار شيري تيجو 3 موديل 2022 .. تفاصيل

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات، وشهدت تلك الفئة ارتفاعًا في القيمة التسويقية الخاصة بها، حيث قدرت قيمتها السعرية الجديدة بزيادة بلغت 5 الاف جنيه.

 

نظرة شاملة عن هوندا بايلوت موديل 2021 بالكويت .. صور

تنتمي السيارة هوندا بايلوت موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، والتي تقدم داخل السوق الكويتي عبر حزمة من التجهيزات باختلاف الفئات الـ 4 المطروحة، إلى جانب تصميمها المميز واللذي يعكس المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة.

 

أرخص 5 سيارات في سوق البحرين موديل 2021 .. صور

يحتوي السوق البحريني على العديد من موديلات 2021، التي تتنوع بين فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، وفئة الهاتشباك الشبابية، واصدارات السيدان، جميعهم يأتي على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية، ويبقى الاختيار بحسب الامكانيات المطروحة وايضا الفئة السعرية.

 

جديد في مصر .. ستروين C3 هاتشباك موديل 2022

تقترب النسخة ستروين C3 موديل 2022 الجديدة من دخول السوق المصري، حيث تقدم عبر فئتين من التجهيزات، مع تصميم خارجي يجعلها تنتمي إلى فئة الهاتشباك، إلى جانب الكثير من التقنيات المستخدمة مثل عناصر الحماية والامان، ووسائل الرفاهية والتحكم، بالاضافة إلى القدرات الفنية الخاصة بها.

 

الميكانيكي بيقولك.. أخطر 5 أشياء تدمر محرك السيارة

يعتبر محرك السيارة أحد أهم القطع المحورية داخل منظومة العمل الميكانيكية، فهو صاحب العديد من الأوامر الخاصة بالانطلاق والتسارع، ولاشك أن تعطل هذه القطعة الهامة قد يحدث خللا كبيرا داخل السيارة إلى جانب مشكلة التوقف التام لحين ادراك الخطأ الفني، بالإضافة إلى العوامل النفسية والتي تصيب قائد المركبة وخاصة إذا تعرض لهذا الموقف للمرة الأولى.

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أخبار السيارات| أخطر 5 أشياء تدمر محرك السيارة.. سيتروين C3 هاتشباك موديل 2022 في مصر.. أرخص 5 سيارات 2021 في سوق البحرين

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