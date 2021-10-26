أخبار السيارات| أخطر 5 أشياء تدمر محرك السيارة.. سيتروين C3 هاتشباك موديل 2022 في مصر.. أرخص 5 سيارات 2021 في سوق البحرين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

ارتفعت أسعار السيارة شيري أريزو 5 موديل 2022 داخل السوق المصري، حيث بلغت تلك الزيادة 5100 جنيه، عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات، وشهدت تلك الفئة ارتفاعًا في القيمة التسويقية الخاصة بها، حيث قدرت قيمتها السعرية الجديدة بزيادة بلغت 5 الاف جنيه.

تنتمي السيارة هوندا بايلوت موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، والتي تقدم داخل السوق الكويتي عبر حزمة من التجهيزات باختلاف الفئات الـ 4 المطروحة، إلى جانب تصميمها المميز واللذي يعكس المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة.

يحتوي السوق البحريني على العديد من موديلات 2021، التي تتنوع بين فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، وفئة الهاتشباك الشبابية، واصدارات السيدان، جميعهم يأتي على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية، ويبقى الاختيار بحسب الامكانيات المطروحة وايضا الفئة السعرية.

تقترب النسخة ستروين C3 موديل 2022 الجديدة من دخول السوق المصري، حيث تقدم عبر فئتين من التجهيزات، مع تصميم خارجي يجعلها تنتمي إلى فئة الهاتشباك، إلى جانب الكثير من التقنيات المستخدمة مثل عناصر الحماية والامان، ووسائل الرفاهية والتحكم، بالاضافة إلى القدرات الفنية الخاصة بها.

يعتبر محرك السيارة أحد أهم القطع المحورية داخل منظومة العمل الميكانيكية، فهو صاحب العديد من الأوامر الخاصة بالانطلاق والتسارع، ولاشك أن تعطل هذه القطعة الهامة قد يحدث خللا كبيرا داخل السيارة إلى جانب مشكلة التوقف التام لحين ادراك الخطأ الفني، بالإضافة إلى العوامل النفسية والتي تصيب قائد المركبة وخاصة إذا تعرض لهذا الموقف للمرة الأولى.