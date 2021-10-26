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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيد ميلاد أمينة خليل.. اعرف وصية جدتها لها

أمينة خليل
أمينة خليل

يوافق اليوم الثلاثاء، 26 أكتوبر، عيد ميلاد الفنانة أمينة خليل، التي أحبها الجمهور فور ظهورها؛ لجمالها، وكانت منذ فترة فتاة أحلام الشباب، وهي ابنة الموسيقار يحيي خليل، درست التمثيل بالجامعة الامريكية وتخرجت فيها عام 2009، وفي عيد ميلادها، ونوضح بماذا أوصتها جدتها.

 

ولدت أمينة خليل عام 1988، ودخلت مجال الفن عام 2011؛ من خلال مشاركتها في مسلسل الجامعة، وكان نقطة تحول في حياتها، حيث استطاعت جذب الجمهور إليها ببراعتها أمام الكاميرا؛ لذلك شاركت عام 2012 بمسلسلين، الأول "طرف تالت" بمشاركة الفنانين أمير كراره وعمرو يوسف، والثاني "شربات لوز" بمشاركة الفنانة يسرا، بالإضافة لوقوفها أمام الفنان محمد رمضان في فيلم "الكنز" .

 

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وقالت امينة خليل، في لقاء تلفزيوني لها: ان جدتها كانت تهتم بمظهر الملابس، وتناسق الألوان؛ لذلك أوصتني بتناسق الألوان في ملابسي؛ حتي يكون شكلي مختلفا وجميلا.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان الفنانة يسرا أمير كرارة امينة خليل عمرو يوسف الفنانة أمينة خليل

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