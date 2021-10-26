بعد إصابتها بتقرحات بالقرنية.. تطورات الحالة الصحية للمخرجة هالة خليل

كشفت المخرجة هالة خليل تطورات الحالة الصحية لها بعد اصابتها في عينها.

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك":الحمد لله تماثلت اصابه عيني للشفاء .. كريم تسبب في تقرحات بالقرنيه ..

خالص الامتنان لمحبتكم ودعواتكم وكلماتكم الرقيقة.



وكانت قد أعلنت المخرجة هالة خليل، عن تعرضها لإصابة في عينها اليسرى، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



ونشرت هالة خليل، صورة لها بعد إصابتها وعلقت عليها: "العين صابتني ورب العرش نجاني".



وعلى الجانب الأخر كانت المخرجة هالة خليل قد أعلنت تعافيها من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد فترة من الإصابة بالفيروس.

وقالت هالة - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن نتائج التحاليل الأخيرة جميعها جاءت سلبية"، مضيفة "أن تجربة الإصابة بكورونا قاسية ومؤلمة للغاية، ولكنني بفضل الله تمكنت من اجتيازها بعد صبر ومعاناة، فضلا عن الدعم الكبير الذي تلقيته من أسرتي وعائلتي وأصدقائي".

يذكر أن هالة خليل هى إحدى المخرجات اللاتي أثبتن نجاحهن في السنوات الأخيرة، فقد درست الهندسة ثم تركتها بعد ذلك لشغفها وعشقها للسينما، حيث قدمت عددا من الأفلام السينمائية من تأليفها وإخراجها، وهي "أحلى الأوقات"، و"قص ولصق"، و"نوارة.



وبدأت هالة خليل نشاطها الفني عام 2002 وبدأت كمخرجة برامج بقناة النيل للدراما ثم اتجهت للإخراج السينمائي.



ومن أشهر أفلامها قص ولصق وأحلى الأوقات ونوارة.



وكان من المفترض أن تتولى هالة خليل إخراج فيلم بعنوان الولد وكان سيقوم ببطولته الراحل خالد صالح ولكن العمل توقف بدون أسباب.