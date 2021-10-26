أخبار الفن.. شيرين رضا تعلق على قبلتها لخالد النبوي في فيلم قمر 14.. موعد طرح المحكمة في السينمات.. تطورات الحالة الصحية للمخرجة هالة خليل

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض ابرزها فى السطور التالية.





شيرين رضا تعلق على قبلتها لخالد النبوي في فيلم قمر 14| خاص

كشفت الفنانة شيرين رضا عن ردود الفعل التي استقبلتها بعد عرض فيلم قمر ١٤ ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي يدورته الخامسة.







كل شيء في وقته حلو.. ريهام حجاج في أحدث ظهور على إنستجرام

شاركت الفنانة،ريهام حجاج،جمهورها،بأحدث ظهور لها، ونشرت صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

علي الألفي يشعل حفل دار الأوبرا.. تفاصيل



أحيا الفنان علي الألفي، حفلاً غنائيًا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية أمس الأثنين، وحرص خلال الحفل على توجيه الشكر لوزيرة الثقافة ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا.



بعد إصابتها بتقرحات بالقرنية.. تطورات الحالة الصحية للمخرجة هالة خليل

كشفت المخرجة هالة خليل تطورات الحالة الصحية لها بعد اصابتها في عينها..



موعد طرح فيلم المحكمة في السينمات

نشر المنتج أحمد السبكى عبر صفحته الشخصية على موقع “إنستجرام”، بوسترات فيلمه الجديد: المحكمة.



