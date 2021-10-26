وزيرة الثقافة: الفنون الشعبية مرآة صادقة تعكس الثقافات المحلية للشعوب

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الفنون الشعبية بمختلف أنواعها وبما تحمله من قيم ومبادئ وثراء عبر تاريخها الطويل، بمثابة مرآة صادقة تعكس الثقافات المحلية للشعوب، وتحمل طابعا خاصا يتسم بالبساطة والتلقائية والجماعية ويمثل سر عبقريتها المعبرة عن جماليات المجتمع وذوقه الخاص، باعتبارها أحد أهم وسائل تعزيز الانتماء والحفاظ على الهوية والتاريخ.



وأعربت عبدالدايم، خلال حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، بحضور اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، عن سعادتها بعودة المهرجان والبهجة التي تعبر عن إرادة قوية لشعوبنا، متابعة "نرسم بفنوننا لوحة أمل تعكس إصرارا حقيقيا على مواجهة أي تحديات، أهلا ومرحبا بالجميع في افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته 21 ، هذا المهرجان الكبير على أرض محافظة عزيزة ، كان وسيظل يمثل أولوية خاصة لوزارة الثقافة، وننتظره دائما كونه يحمل رسائل عظيمة عمادها الفن والمحبة والخير للجميع".



وشددت على أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغا بالثقافة والفنون وبدورهما الكبير في الوعي، وتؤمن بحق مواطنيها كافة في الحصول على خدمات ثقافية تصل إليهم أينما كانوا، كما تعمل على دعم وتعزيز أوجه التعاون الثقافي دوليا ومحليا، وتقدم العديد من المبادرات والفعاليات التي تستهدف تحقيق العدالة الثقافية وبناء الإنسان.



وأوضحت " أن فعاليات هذه الدورة تضم 7 فرق فنية و دولية، إضافة إلى تسع فرق تمثل محافظاتنا المصرية لتعبر عن هذه الرؤية الاستراتيجية حيث نخرج بفعاليات المهرجان وعروضه إلى المواقع المنتشرة على مستوى المحافظة، لنقدم ألوانا من فنوننا الشعبية المتفردة بأصالتها وتنوعها، ونتحدث جميعا بلغة واحدة هى لغة الإنسانية"، مثمنة روح التعاون البناء بين وزارة الثقافة ومحافظة الإسماعيلية لإخراج هذه الدورة بشكل يليق بمكانة مصر وريادتها الحضارية.



وقال اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية إن اللافت في هذا المهرجان أنه يتزامن مع الاحتفالات بانتصارات أكتوبر والعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية الذي يمثل ذكرى المقاومة الشعبية ضد العدوان، مضيفا أن مصر أرض الحضارة والتاريخ وقبلة الفنون وملتقى الثقافات، مشيراً إلى الحرص على أن يكون المهرجان محفلا دوليا يجسد عمق الموروث الثقافي والحضاري لكافة شعوب العالم، وقد أصبح المهرجان سمة تعكس وعي شعب المحافظة بقيمة الثقافة ورسالة قوية أن مصر بلد الأمن والأمان وجذبا لثقة العالم في مناخ الاستقرار والاستثمار والازدهار الذي تعيشه مصر في طل قيادتها الحالية.



وأكد المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن فعاليات المهرجان هذا العام ستشهد تميزاً ملحوظاً يعكس الإيمان بأهمية الفن كوسيلة داعمة للسلام بين مجتمعات العالم، مشيراً إلى أن دورة المهرجان هذا العام تشهد مشاركة فرق دولية من الأردن ، أذربيجان ، فلسطين ، المكسيك ، اندونيسيا ونيبال بجانب مصر بالإضافة إلى 9 فرق محلية تابعة لقصور الثقافة هي الإسماعيلية، الأقصر، الشرقية ، العريش، اسوان، أسيوط، سوهاج، مطروح كما تقام عروض المهرجان على 7 مسارح داخل مدينة الإسماعيلية وخارجها هي التل الكبير ،الدنفاه، الشيخ زايد، الفيروز، القنطرة، فايد.



يشار إلى أن الفعاليات تختتم مساء السبت 30 أكتوبر 2021 بالمسرح المكشوف بقصر ثقافة الإسماعيلية حيث يتم تكريم الفرق الدولية المشاركة وعدد من رموز الفنون الشعبية المصرية.