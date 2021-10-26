برلماني: إلغاء حالة الطوارئ رسالة للعالم باستقرار الوضع الأمني في مصر

أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء حالة الطوارئ في جميع ربوع البلاد؛ ليس قرارا عاديا بل يعد إنجازًا جلل بأن الحالة الأمنية مستقرة في مصر.



وقال رضوان في بيان، إنه كان هناك من يظن أنه لن يتم إلغاء الطوارئ في مصر، واليوم تم الرد عليه بأن الوضع الأمني مستقر وجيد، مشيرا إلى أنه ربما نسي البعض أو تناسى وضع البلاد عندما كنا نسمع عن عمليات إرهابية في سيناء أو القاهرة أو المنيا والقائمة مفتوحة ونسمع عن استشهاد وضحايا بأعداد كبيرة ومتفاوتة ولعل أهمها عملية تفجير مسجد الروضة بشمال سيناء والتي راح ضحيتها ما يقرب من 325 شهيدًا من شيوخ ورجالا وأطفالا، جرمهم فقط كان أداء فريضة الصلاة.



ولفت إلى أن القرار يعد رسالة إقليمية ودولية قبل أن تكون رسالة إلى الداخل، فمنذ ما يزيد عن 7 سنوات وأكثر عانت مصر ويلات الحرب على الإرهاب وتجرعت ويلات الخسائر البشرية من شهداء الوطن والواجب من رجال ضحوا بأرواحهم لبقاء الوطن، وهناك أيضًا خسائر مادية سواء في مباني لخدمات عامة ودور عبادة إسلامية ومسيحية، متابعا "الهدف كان أكبر مما يتخيله الجميع، كان الهدف مصر".