هوكي الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة بورفؤاد في الدوري

اختتم الفريق الأول للهوكي ميدان بنادي الزمالك، تدريباته، على ملاعب مركز شباب الجزيرة، استعداداً لمواجهة نظيره نادي بورفؤاد ضمن الجولة الثانية بمسابقة الدوري، والتي تقام غدا الأربعاء، على ملاعب نادي بورسعيد في تمام الساعة الثالثة عصراً.



وكان الفريق قد تعادل سلبيا أمام سموحة في الجولة الأولى للدوري.



وكشف محمد موسى المدير الفني للفريق عن تكثيف التدريبات الفنية واللياقة البدنية للاعبين والاهتمام بالشق الهجومي، وذلك للوصول إلى أفضل النتائج وتعويض التعادل في الجولة الأولى بالمسابقة التي يسعى لحصد لقبها هذا الموسم.



ويقود الفريق: محمد موسى مديرا فنيا، وسيد عبد الوهاب مدربا عاما، وإيهاب محمد مدربا مساعدا، وأحمد فاروق السيد مدرب حراس مرمى.