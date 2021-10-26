دولة جديدة تطالب برفع العقوبات عن حركة طالبان

حث وزير الخارجية الصيني وانج يي، الولايات المتحدة والدول الغربية على رفع العقوبات المفروضة على أفغانستان.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الصيني أشار أثناء لقائه مع عبد الغني برادر الذي عينته حركة طالبان لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء الأفغاني المؤقت، في العاصمة القطرية الدوحة، إلى أن "الصين تعير اهتماما كبيرا للصعوبات الإنسانية التي تواجهها أفغانستان في الوقت الراهن وتدعو الولايات المتحدة والدول الغربية بإلحاح لرفع العقوبات".

وأضاف الوزير أنه يجب على الطرفين أن يتخذا موقفا براغماتي وعقلانيا في اتصالاتها مع حركة طالبان من أجل مساعدة هذا البلد في الوقوف على طريقة التنمية المواتية.

وتابع: " الصين جاهزة وفق إمكانياتها لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني والتعاون مع المجتمع الدولي لمساعدة الشعب الأفغاني في التغلب على الصعوبات المؤقتة وتحقيق إعادة الإعمار الاقتصادية والتنمية الذاتية".

وشدد الوزير الصيني أن الجانب الصيني لم يتدخل سابقا في الشؤون الداخلية الأفغانية ولم يسع للاستفادة منها أو إنشاء منطقة نفوذها فيها، مؤكدا أن بكين تدعم جهود الشعب الأفغاني للاستقرار وإعادة الإعمار.