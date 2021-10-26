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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إسكان النواب: إلغاء مد حالة الطوارئ قرار تاريخى ورسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالنواب أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ قرار تاريخى مهم، يعكس حالة الاستقرار التي تعيشها الدولة المصرية وانتصارها على الإرهاب؛ مؤكداً أن هذا القرار بمثابة رسالة قوية للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار بفضل قيادته الحكيمة وشعبها العظيم قواتها المسلحة الباسلة والشرطة الأوفياء.

وقال النائب أحمد أبو زيد أن هذا القرار سيكون له مردود إيجابى قوى على مصر في جذب المزيد من الاستثمارات وتدفق السياحة ، مضيفة أنه جاء نتيجة جهود كبيرة ومسيرة كفاح على مدار سنوات قامت بها الدولة المصرية وحققت إنجازات ضخمة على أرض الواقع بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتي كان لها أكبر الأثر في صدور هذا القرار العظيم .

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خبر × تريند.. ردود أفعال إيجابية على إلغاء حالة الطوارئ.. ريهام سعيد تتنازل عن قضيتها ضد سما المصري

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عصام عفيفي عن إلغاء مد حالة الطوارئ: يؤكد انتصار مصر على الإرهاب

 

 

ووجه النائب أحمد أبو زيد تحية إعزاز وتقدير لشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم حتى تنعم البلاد بالأمن والأمان والاستقرار ، مشيدا بدور الشعب المصري العظيم ورجال مصر الأوفياء في مواجهة كافة التحديات التي مرت بالبلاد.

أحمد أبو زيد مجلس النواب السيسي حالة الطوارئ

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