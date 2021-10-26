نشرة الجيزة.. كثافات مرورية في شارع السودان ومحور صفط اللبن

ينشر موقع صدى البلد ، حركة مرور السيارات الصباحية اليوم الثلاثاء، على الطرق والمحاور والميادين الرئيسية في الجيزة.

ويشهد شارع السودان كثافات مرورية مرتفعة ، من مناطق فيصل وحتى جامعة القاهرة.

كما ترتفع حركة مرور السيارات على محور صفط اللبن في الاتجاه القادم من الطريق الدائري باتجاه جامعة القاهرة.

وترتفع الكثافات المرورية في شارع الهرم من مناطق الطالبية وحتى مناطق نفق الجيزة، في القادم من المريوطية باتجاه ميدان الجيزة، مع استقرار الحالة المرورية في الاتجاه الآخر.

أيضا ترتفع الكثافات المرورية في شارع فيصل من مناطق كلية التربية وحتى كوبري فيصل المعدني، مع استقرار الحالة المرورية باتجاه المريوطية.

ويشهد كورنيش النيل في الجيزة استقرار في حركة مرور السيارات، حيث تستقر الحالة المرورية في شارع البحر الأعظم، وايضا شارع النيل السياحي، ومناطق العجوزة والكيت كات وإمبابة حتى الوراق.

فيما يشهد شارع التحرير في الدقي بطء في حركة مرور السيارات من كوبري الدقي وحتى ميدان الجلاء مع استقرار المرور في الاتجاه الآخر.

ويشهد شارع شارل ديجول في الدقي كثافات مرورية مرتفعة من مناطق نفق النهضة وحتى ميدان النهضة.

كما تظهر كثافات مرورية على كوبري 6 أكتوبر من مناطق شارع البطل أحمد عبدالعزيز والدقي وحتى أعلى كورنيش العجوزة.

وتستقر الحالة المرورية في شارع البطل أحمد عبدالعزيز وشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.

ويشهد محور 26 يوليو كثافات مرورية أعلى مناطق ميدان لبنان باتجاه سفنكس، مع ارتفاع حركة المرور على كوبري 15 مايو أعلى منطقة ميت عقبة وحتى مناطق الزمالك.

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بـ خدمات مرورية على أغلب الشوارع والميادين الهامة والرئيسية وذلك لتيسير حركة السيارات، وكذلك منع انتظار السيارات في الأماكن غير المصرح فيها بذلك.

"أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة"



ويأتى فى مقدمة خدمات الطوارئ، ارقام الإدارة العامة للمرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، و خصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258

- رقم مرور أكتوبر 38355532