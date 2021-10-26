تعيين 7248 شابا بينهم 14 من ذوى القدرات بالشرقية

وزير القوي العاملة :

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 7248 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 14 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتوفير 1222 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة ، فضلاً عن استخراج 2793 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة .

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر سبتمبر الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 405 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 321 محضر سلامة و 108 حالة غلق إداري .

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، فقد قامت المديرية بصرف 25 منحة مولود ، و 7 منح زواج ، و 5 منح وفاة أحد الأقارب ، ورعاية صحية لـ 4 عمال من المسجلين ، ليصل إجمالى ما تم صرفه لهذه الفئة 99 ألف جنيه .

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 937 منشأة، وأسفر عن تحرير 259 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 301 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.

وأضاف الغمراوي أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 35 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 196 تفويض ووكالة لشركات بها 272 فرصة عمل .

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام طلب ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة ، واستخراج 4 تراخيص عمل جديد، وتجديد 3 أخري وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون .