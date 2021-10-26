مصر تحتفظ بالصدارة في تلقي الاستثمارات بأفريقيا.. فيديو

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على فضائية “الأولي" تقريرا بعنوان، مصر تحتفظ بالصدارة في تلقي الاستثمارات بأفريقيا.

ووفقا للتقرير، على الرغم من التأثيرات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا التي طالت العديد من دول العالم، إلا أن الاقتصاد المصرى كان من الدول التي تمكنت من الصمود أمام تلك الأزمة والتعامل معها باحترافية وتوازن.

وتعد تلك الجائحة من أكثر الصدمات والأزمات تعقيدا وتأثيرا فى العالم، لكونها أزمة مركبة بدأت بكونها أزمة صحية، وانعكست تداعياتها بتأثير سلبي على النشاط الإقتصادي العالمي.

ومثلت الجائحة تهديدا حقيقيا لجهود التنمية فى العديد من الدول، إلى جانب الأثار الاجتماعية التي خلفتها، ووفقا لتقرير صادر عام 2021، فقد جاءت مصر أفضل واجهة للاستثمار فى إفريقيا للعام الرابع على التوالي.