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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظمه الأورمان.. افتتاح معرض ملابس للأسر الأولي بالرعاية في المنيا غدا

معرض للأسر الأولي
معرض للأسر الأولي بالرعاية بتنده

تنظم غدًا الأربعاء جمعية الأورمان معرض ملابس للأسر الأولى بالرعايه والأكثر إحتياجًا بقرية تنده مركز ملوى جنوب المنيا

وقال  اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية، إن المعرض يهدف الى استمرار الأورمان فى دعم شرائح غيرالقادرين فى قرى  ومدن محافظة المنيا .

وأشار إلى قيام  فرق عمل الأورمان برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر تاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى كافة المناطق  الفقيرة.

 

وأضاف شعبان  أن تنظيم الأورمان لمعارض الملابس والأحذية يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة المنيا من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

الأورمان المنيا مساعدات الاحذية جمعية الاورمان مشروعات تنموية المناطق الفقيرة اللواء للأسر الأولى بالرعاية توصيل مياه الشرب

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