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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: إلغاء مد حالة الطوارئ خطوة جديدة علي طريق الديمقراطية والاستقرار

إيناس عبد الحليم،
إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد، المفروضة في البلاد منذ عام 2017 ، مؤكدة ان هذا القرار يعتبر خطوة جديدة على طريق الديمقراطية والإستقرار.

 

وأضافت عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها، أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ يُشير إلى أن الدولة المصرية ترحب بالاستثمار الاجنبي وفتح أفاق للتنمية في كل انحاء الجمهورية، الامر الذي  يساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار في الدولة المصرية، فضلا عن زيادة العملة الأجنبية للبلاد، ويأتي كل كل ذلك في إطار خطة الدولة المصرية للاستمرار في دعم الاقتصاد القومي بتكليف من القيادة السياسية.

وأكدت عضو مجلس النواب، كافة القطاعات سوف تستفيد من إلغاء حالة الطوارئ وسوف تجذب مزيد من الاستثمارات في شركات مقيدة بالسوق المصري.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اعلن مساء أمس إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، قائلا:" "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وتابع الرئيس: "هذا القرار الذي كان  الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وأضاف: "وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار".

واختتم الرئيس: "ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

ايناس عبد الحليم السيسي مجلس النواب حالة الطوارئ الاقتصاد القومي

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