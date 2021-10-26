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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حقق حلمك وكبر مشروعك من خلال مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مشروعك
مشروعك

تسعى الدولة إلى دعم الشباب والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولذا أطلقت مبادرة مشروعك  لدعم هذة المشروعات، وتقدم المبادرة تسهيلات كبيرة للمواطنين سواء في التمويل او في الاجراءات والتراخيص والتسويق والتدريبات ..

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة مشروعك شهدت طفرة  بداية من 2018  من حيث عدد المشروعات .

وأوضح أن مبادرة "مشروعك" تمتلك 260 مقرا بمختلف المحافظات، لافتا إلى أنها تستهدف تنفيذ 333 مجمع حرفي واستخراج رخص التشغيل للمحال التجارية، إلى جانب تسويق المنتجات عن طريق الإنترنت.

 

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم منذ بدء العام المالى الحالى 2021/2022 فى يوليو الماضى و حتى الآن فى تنفيذ 3500 مشروعاً ، بقروض 746 مليون جنيه ، وساهمت هذه المشروعات في توفير حوالى 42 ألف فرصة عمل،  مشيراً إلي أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتى الآن تقترب من 180 ألف مشروع بقروض21 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر مليون   1.5 فرصة عمل . 
 
وأشار اللواء محمود شعراوى الى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرمن خلال (مشروعك) ، لما لها من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الان بعدد 21 ألف مشروعاً يليها محافظة سوهاج بعدد 19 ألف مشروعاً  ثم محافظة البحيرة بـ 18 ألف مشروعاً ثم الدقهلية والشرقية بعدد 15 ألف مشروعاً لكل منهما ثم محافظة بنى سويف بعدد 14 الف مشروع ثم محافظة أسيوط 13 ألف مشروعاً .

وتابع " شعراوى " أن الوزارة تعمل من خلال ( مشروعك) على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولي لمبادرة تطوير الريف المصرى مما يساهم في خلق فرص عمل لمواطنى القري المستهدفة ، إضافة الى مساهمة مشروعك فى دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، فضلاً عن تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية  واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية ، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية ، والتوسع في تنفيذ مبادرة شغلك  جنب  قريتك، و تطوير الأسواق القروية .

ولفت اللواء محمود شعراوى إلى أن مشروعك يعمل حالياً على تعزيز المهارات الادارية للعاملين به على مستوى جميع المحافظات والارتقاء بها ودعم جميع أشكال الابتكار، وتمكين المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغرمن تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة وتشجع المواطنين على الاقبال على العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة .

وأضاف اللواء شعراوى ان ( مشروعك ) لا يقتصر دوره فقط على التمويل المالى للمشروعات  ولكن يساهم فى تذليل معوقات التنفيذ من خلال إستخدام منظومة الشباك الواحد لتلقي الطلبات والرد عليها وإختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض ، وتسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية إتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة  وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع والمساهمة في تمويل حملات التوعية والتدريب للمستفيدين من المشروعات، لافتاً الى انه تم تغطية جميع المحافظات بعدد (260) مقراً لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات و تم توحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ6 الوطنية المشاركة بمشروعك مع الإشراف الشخصي من جانب السادة المحافظين لتذليل أية معوقات.

 

مبادرة مشروعك الشباب المشروعات المتوسطة الصغيرة التمويل

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