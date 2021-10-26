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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فى ظل الوباء العالمي.. حافظ على مناعة قوية من خلال ٣ محاور رئيسية

باحث بمعهد تكنولوجيا
باحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية

قالت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة في معهد تكنولوجيا الأغذية، إن كان مناعة الإنسان ضعيفة فهذا يعرضه لمخاطر كبيرة جدا، لافتا إلى أن المناعة القوية تأتى من الوجبة الغذائية وتشتمل على ٣ محاور أساسية.

وأضافت منال عز الدين، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح الورد، المذاع على فضائية تن، أن أول محور هو مصدر الطاقة الذى يتمثل فى الارز والعيش والمكرونة، إلى جانب المصدر الثانى وهو البروتين ابتدأً من البيض والفول والعدس والحمص والترمس، واللحوم والأسماك وغيرها.

وأشارت الباحثة فى معهد تكنولوجيا الأغذية، إلى أن المصدر الثالث يقتصر على تقوية المناعة من خلال تناول كميات جيدة من الخضروات والفاكهة.

وفى سياق أخر، أشادت الدكتورة منال عز الدين، باحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير تغذية مدرسية صحية ومتكاملة.

وأضافت "منال"، خلال حوارها عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر فضائية الأولى، إن مصر تتغير للأفضل بفضل وعي الرئيس السيسي، ووجود وجبة غذائية متكاملة لأولادنا شيء مهم جدًا، حيث أنه سيكون لها دور كبير جدًا في بناء جسم الأطفال وحل مشاكلهم الغذائية.

وتابعت باحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، أنه يوجد 4 مليون طفل يعانون من السمنة و8 مليون طفل من الانيميا و1.3 مليون طفل يعانون من التقزم، و13 مليون طفل يعانون من مشاكل صحية.

وأكدت على أهمية توعية الأهالي والأطفال بمشاكل وأخطار السمنة، بالإضافة لمواجهة الأنيميا، بما يساعد الأطفال والشباب على التحصيل في دراستهم وبناء جسمهم بشكل سليم.

منال عز الدين معهد تكنولوجيا الأغذية المناعة القوية اللحوم والأسماك الارز والعيش الطاقة الوجبة الغذائية

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