شاهد| تصرف بايدن الصادم يشعل تويتر.. سعل في يده ونزل ليصافح الجميع

في تصرف غير متوقع من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ظهر “بايدن” في مقطع فيديو تداوله عدد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو لا يلتزم بما ألزم به الناس من اجراءات احترازية لأجل الحماية من الوباء كورونا، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية .

وقالت “فوكس نيوز”، إن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بعدما ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن بلا كمامة خلال مشاركته في تجمع عام بنيوجيرسي، ثم قيامه بأمر غير مسئول، بعد أن سعل في يده ثم نزل من المنصة ليصافح الحضور من المسئولين والموظفين الفيدراليين.

وذكرت فوكس أن تصرف بايدن هذا حدث بعد أسبوع فقط من اكتشاف إصابة وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مالوركاس بكوفيد-19، علما بأن مالوركاس الذي تلقى تطعيما كاملا ضد كورونا، كان قد خالط بايدن قبل أيام من ذلك.

وأثار سلوك بايدن انتقادات شديدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه في وقت سابق شوهد بايدن داخل مطعم للمأكولات البحرية في واشنطن، وهو لا يرتدي كمامة، رغم أن المدينة تفرض نظاما صارما يلزم ارتداء الكمامات من أجل احتواء الجائحة.

وهاحم رواد تويتر بايدن على سلوكه، وقالوا إن فعلته لا يجب التغافل عنها فهو رئيس يعرض بغفلته الناس للخطر ويضرب مثالًا سيئًا.

وهاجم آخرون كبير أطباء الأمراض المعدية والمستشار الطبي للبيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي، الذي يصدر تحذيرات ونصائح ومعلومات لم يطبقها الرئيس نفسه، بينما شكك البعض بدون منطق في كلام العلم عمومًا حول وباء كورونا، وهي طائفة لا يخلو منها العالم.