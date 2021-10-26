محمد رمضان يعلن موعد حفلته في موسم الرياض

يحيى الفنان محمد رمضان ، حفلة كبيرة في الرياض أول شهر نوفمبر القادم ضمن فاعليات موسم الرياض .

كما أحتفل الفنان محمد رمضان بتصدر كليب أغنية “ جو البنات ” تريند رقم 1 على موقع يوتيوب بعد طرحها بـ يوم واحد .

وكان قد نشر المستشار تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية موعد حفل الفنان محمد رمضان ضمن فعاليات موسم الرياض الذى من المقرر ان يقام خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال تركى ال الشيخ : “حفلة اليوم الأول في البوليفارد مع النجم محمد رمضان في 1 نوفمبر بمحمد عبده أرينا ‏احجز تذكرتك قبل ما تطير التذاكر ”.

وكان المستشار تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية نشر عن مشروعه السينمائي الجديد “تشيللو” الذى انتهى تماما من تصويره في سرية تامة.

محمد رمضان وبشرى

وفي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة،أعلن سميح ساويرس عن وجود محمد رمضان بالحفل وقدمه على المسرح لتقديم فقرته الغنائية التي تحمل اسم “جو البنات”، والتي يتعاون فيها مع الفنان العالمي من أصل مغربي «ريد وان» والملحن المغربي نعمان بلعياشي.



وقامت بشرى بإهداء محمد رمضان بوكيه ورد فقبلها الفنان وقال "الصلح خير"، وشكر نجيب وسميح على إصرارهما أنهما يحققان هدفهما بإقامة المهرجان، وبعدها رقص مع بشرى على أغنيته "جو البنات".