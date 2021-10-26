عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يعلن موعد حفلته في موسم الرياض

محمد رمضان
محمد رمضان

يحيى الفنان محمد رمضان ، حفلة كبيرة في الرياض أول شهر نوفمبر القادم ضمن فاعليات موسم الرياض . 

كما أحتفل الفنان محمد رمضان بتصدر كليب أغنية “ جو البنات ” تريند رقم 1 على موقع يوتيوب بعد طرحها بـ يوم واحد . 

txt

موعد حفل محمد رمضان فى موسم الرياض

txt

بعد طرحه بساعات.. كليب "جو البنات" لـ محمد رمضان يحقق مليون مشاهدة

وكان قد نشر المستشار تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية موعد حفل الفنان محمد رمضان ضمن فعاليات موسم الرياض الذى من المقرر ان يقام خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال تركى ال الشيخ : “حفلة اليوم الأول في البوليفارد مع النجم محمد رمضان في 1 نوفمبر بمحمد عبده أرينا ‏احجز تذكرتك قبل ما تطير التذاكر ”.

وكان المستشار تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية نشر عن مشروعه السينمائي الجديد “تشيللو” الذى انتهى تماما من تصويره في سرية تامة.

محمد رمضان وبشرى

وفي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة،أعلن سميح ساويرس عن وجود محمد رمضان بالحفل وقدمه على المسرح لتقديم فقرته الغنائية التي تحمل اسم “جو البنات”، والتي يتعاون فيها مع الفنان العالمي من أصل مغربي «ريد وان» والملحن المغربي نعمان بلعياشي.
 

وقامت بشرى بإهداء محمد رمضان بوكيه ورد فقبلها الفنان وقال "الصلح خير"، وشكر نجيب وسميح على إصرارهما أنهما يحققان هدفهما بإقامة المهرجان، وبعدها رقص مع بشرى على أغنيته "جو البنات".

الفنان محمد رمضان فاعليات موسم الرياض أغنية “ جو البنات ” المستشار تركي آل الشيخ بشري

ترشيحاتنا

تاج الدين: تركيب أكبر تنك أكسجين في مصر بصدر العباسية

صدق أو لا تصدق.. تونسية تلقي بـ 35 ألف دينار في القمامة

عوض تاج الدين: لا تعارض بين لقاح كورونا والإنفلونزا الموسمية

محافظ بني سويف: التعاون بين حياة كريمة ومراكب النجاة يضمن مستقبل أفضل لأبنائنا

تأكل اللسان.. العثور على حشرة داخل فم سمكة في مشهد مخيف

مستشار الرئيس: الدولة أنفقت 400 مليون دولار لتوفير اللقاحات للمواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصاب الفراش جنابة ثم جفت وجلسنا عليها.. فهل تؤثر على طهارة ملابسنا؟

مدير منظمة الصحة العالمية يعلن وقت انتهاء كورونا..وإعلان مزعوم عن دولة لم يدخلها الوباء

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

حقيقة وجود أزمة في توفير القمح بمختلف المحافظات

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد: أمطار على 3 مناطق بالجمهورية غدا

بعد إغلاق التصويت.. عائق وحيد يهدد تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية

تقلبات في حالة الطقس.. تعرف على الوقت المناسب لارتداء الملابس الشتوية

الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون الموارد المائية والري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

ممنوع الدخول.. شاهد ثعبان كوبرا ضخم يقف حارسا على باب منزل|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. تاريخي.. الرئيس السيسي يلغي مد قانون الطوارئ

فيديوجراف.. رئيسا للنادي.. أسباب عودة مرتضى منصور للزمالك

فيديو جراف.. اعترافات بهاء كشك ذراع الإرهابي هشام عشماوي

فيديوجراف.. خرجت لشراء طلبات .. بقال يتحرش بطفلة في مدينة الشيخ زايد

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ