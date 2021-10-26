رئيس تضامن النواب من أوزبكستان: إلغاء مد حالة الطوارئ نتاج قيادة حكيمة

أشاد رئيس الوفد المصري في أوزبكستان لمراقبة الانتخابات الرئاسية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الدكتور عبد الهادي القصبي بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.



وأكد القصبي، أن هذا القرار جاء نتاج قيادة حكيمة وشعب واع وتضحيات من رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والجيش الأبيض والمواطنين طوال السنوات الماضية لبناء مصر الجديدة، مشيرا من لديه حس وطني يستشعر عظمة هذا القرار من قبل القيادة السياسية التى بذلك جهدا كبيرا لبناء مصر الجديدة.

واختتم القصبي دعائه، قائلا: اللهمً لكً الحمد والشكر.. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وصدق المولى عز وجل بقوله ادخلو مصر ان شاء الله أمنين.