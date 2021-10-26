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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"الحرية المصري" يشيد بقرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ

حزب الحرية
حزب الحرية

أشاد المهندس ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، بالقرار التاريخى للرئيس عبد الفتاح، إلغاء حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، ذلك القرار الذى جاء لأول مرة منذ سنوات طويلة، ومتواكبا مع شهر الانتصارات العظيمة لقواتنا المسلحة فى حرب السادس من أكتوبر، معركة العزة والكرامة التى ضحى فيها أبطالنا البواسل بأرواحهم ودمائهم فى الدفاع عن تراب الوطن المقدس.


وقال رئيس الحرية في بيان له، إن القرار يأتى تتويجا للانجازات الكبرى التى تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على كل شبر من أرض مصر، ورسالة للعالم  بأن مصر واحة الأمن والأمان، وتشهد حالة من الاستقرار، السياسى والاقتصادى والاجتماعى والأمنى، وعازمة على أن تدخل عصر الجمهورية الجديدة، دون  الحاجة إلى اجراءات استثنائية، بل تمتلك القدرة لتأمين وحماية البلاد من أى تهديد خارجى،  والدفاع عن أمن واستقرار شعبها فى مواجهة قوى الشر والإرهاب.


وأكد رئيس حزب الحرية المصرى أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعيش أزهى عصور الحرية والديمقراطية، وبعد نجاحها فى الانتصار على الإرهاب وداعميه ومموليه، فهى ماضية للانتصار فى معركة البناء والتنمية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى، وتوفير حياة كريمة تليق بالشعب المصرى العظيم.


وأوضح، أن الانجازات الكبيرة لم يكن لها أن تتحقق إلا بتضحيات أبطالنا البواسل، من القوات المسلحة والشرطة، الذين صدقوا مع عاهدوا الله عليه، فتحية لكل شهداء الوطن، الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم للحفاظ على الأمن والاستقرار.

قرار القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي حياة كريمة

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