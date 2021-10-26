البرهان: بدأنا فى محاولة لملمة وجمع الصف الوطني السوداني

قال رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ، إن الانتقال هو مشاركة وطنية وشعبية والشعب السوداني قدم الأرواح والتضحيات، ونؤسس عليها مستقبل السودان، ومن هنا نضع مبادئ وأسس حتى تصبح السودان فوق الدستورية ولا يتعدى عليها حتى أن تأتى حكومة منتخبة، معقبا "كان من واجبنا الوقوف بجانب الشعب السودانى".

وأضاف البرهان خلال مؤتمر صحفى له، أن القوى السياسية بالسودان هى من أسست فكرة الوثيقة الدستورية، والأمور بدت بها اعتراضات بعد توقيع اتفاق السلام، وبعد ما حدثت محاصصة فى توزيع الحقائب الوزارية، وتوزيع المناصب والمقاعد فى الولايات ومختلف جهات التنفيذ.

وأشار البرهان، إلى أننا بدأنا فى محاولة لملمة وجمع الصف الوطني، من خلال المبادرة التى أسسها رئيس الوزراء، وجميعنا نوافق عليها وندعمها.