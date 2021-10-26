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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

افتتاح البرلمان الألماني بعد تشكيله.. ودعوة من الرئيس لميركل

ميركل
ميركل

افتتح اليوم الثلاثاء في العاصمة الألمانية برلين، دورة البرلمان الجديد البوندستاج بتشكيلته الـ20، وهو البوندستاج الأول خلال السنوات الـ16 الأخيرة الذي لا يحظى فيه حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأغلبية، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.


ودعا الرئيس الألماني، فرانسك فالتر شتاينماير المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمواصلة تنفيذ واجباتها حتى تشكيل حكومة جديدة في البلاد وفق نتائج الانتخابات البرلمانية.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للرئيس الألماني، اليوم الثلاثاء: "وصلت هذه الدعوة وفقا للبند الثالث بقسم 69 للقانون الرئيسي (الدستور) بسبب إجراء جلسة افتتاح البوندستاغ في تشكيلته الـ20 اليوم".

 


وتدل نتائج فرز الأصوات في جميع المناطق الألمانية على أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني حصل على 25,7% من أصوات الناخبين، تليه كتلة الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي بعد حصولها على 24,1%. ويحتل تحالف الخضر المرتبة الثالثة (14,8%) وحزب الديمقراطيين الأحرار – المرتبة الرابعة (11,5%) و"البديل من أجل ألمانيا" – المرتبة الخامسة (10,3%).

 

وجرت الانتخابات البرلمانية في ألمانيا ولم تشارك فيها المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل. 

ومن المتوقع أن تغادر ميركل منصبها بعد تشكيل الائتلاف الحاكم وتحديد اسم المستشار الجديد.

 

 

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