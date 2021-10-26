قيادي بالشعب الجمهوري: إلغاء مد الطوارئ خطوة تاريخية وانتصار للدولة على الإرهاب

أشاد المستشار عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد، معتبرا ذلك خطوة تاريخية ورسالة إيجابية للعالم أجمع بأن مصر باتت دولة مستقرة وبلد الأمن والأمان.

وأوضح رزق، في بيان له اليوم، أن القرار جاء بعد انتصار الدولة على الإرهاب، والدور الكبير الذي قامت به رجال القوات المسلحة والشرطة خلال السنوات الماضية، مقدما التحية لشهدائنا الذين ضحوا بأنفسهم من أجل عودة الاستقرار والأمن والأمان إلى وطننا الغالي.

وأكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن القرار سيعمل على جذب الاستثمارات الخارجية وإنعاش حركة السياحة ، مشيرا إلي أن مصر لم تعد بحاجة لطوارئ وأنها استقرت بشكل كام بفضل القيادة السياسية الحكيمة.

وذكر رزق، أن الرئيس السيسي وضع قواعد الجمهورية الجديدة ومصر بدأت مرحلة جديدة من التطوير والبناء والنهضة الحقيقية منذ تولية حكم البلاد، لافتا إلي أن الرئيس يعمل على تعزيز احترام الحقوق والحريات.