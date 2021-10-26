سليمان جودة: إلغاء حالة الطوارئ له تأثيرات إيجابية على السياسة والاقتصاد والأمن

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن مصر عاشت فى حالة الطوارئ على مدي عقود من الزمن أكثر مما عاشت فى ظل عدم وجوده، مشيرا إلى أن فترة الرئيس السابق حسني مبارك جميعها كانت فى حالة الطوارئ.

وأضاف سليمان جودة، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ له عواقب إيجابية على المستوي السياسي والإقتصادي والأمني.

وتابع أن إلغاء حالة الطوارئ له تبعات إقتصادية جيدة لدعم الإستثمارات الأجنبية فى مصر.

وفي سياق أخر، أشاد المستشار عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد، معتبرا ذلك خطوة تاريخية ورسالة إيجابية للعالم أجمع بأن مصر باتت دولة مستقرة وبلد الأمن والأمان.

وأوضح رزق، في بيان له اليوم، أن القرار جاء بعد انتصار الدولة على الإرهاب، والدور الكبير الذي قامت به رجال القوات المسلحة والشرطة خلال السنوات الماضية، مقدما التحية لشهدائنا الذين ضحوا بأنفسهم من أجل عودة الاستقرار والأمن والأمان إلى وطننا الغالي.

وأكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن القرار سيعمل على جذب الاستثمارات الخارجية وإنعاش حركة السياحة ، مشيرا إلي أن مصر لم تعد بحاجة لطوارئ وأنها استقرت بشكل كام بفضل القيادة السياسية الحكيمة.