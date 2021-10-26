البحرين.. طلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق حول «طيران الخليج»

تقدّم 5 نواب بالبرلمان البحريني بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول شركة طيران الخليج، ووقع على الطلب كل من النواب: زينب عبدالأمير، ابراهيم النفيعي، عبدالنبي سلمان، سيد فلاح هاشم، وخالد بوعنق.



وبحسب جريدة الأيام البحرينية حدّد الطلب 4 محاور لعمل اللجنة، هي كالتالي: إجراءات الفصل وأسبابها في حقّ العاملين البحرينيين في الشركة بالإضافة إلى من تمّ قبول استقالاتهم في الفترة الأخيرة، الأنظمة الإدارية والإرشادات وتعاميم المحاسبة لموظفي الشركة وآليات التظلّم المتبعة، السياسات التدريبية والتطوير الإداري.

وإحلال البحرينيين محل الأجانب في الشركة، بالإضافة إلى محور التحقّق من عقود وسياسات الأجور المتبعة.