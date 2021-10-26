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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الرى يفتتح جلسة الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي

صدى البلد

افتتح  الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري الجلسة الحادية والعشرين للهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي بحضور أعضاء الهيئة من دول (مصر - ليبيا - السودان - تشاد).

 

ووجه الدكتور عبد العاطى بأهمية قيام الهيئة بمتابعة القرارات والتوصيات التى من شأنها تحقيق الادارة المثلى لموارد الخزان والوصول للاستفاده القصوي منه مع مراعاة الاستخدام الرشيد للحفاظ علي حقوق للأجيال المستقبلية وكذلك تحقيق التنميه في مناطق الخزان بالدول الأربعة.

 

وأكد الوزير علي اهمية التكامل والتنسيق المشترك في كافة المجالات البحثية والتطبيقية فيما يتعلق بالخزان وموارده ،  مع دراسة تطبيق نظم الري الحديث لتعظيم العائد من كل قطره مياه بالخزان فضلا عن تنفيذ مشروعات تنمية متكاملة والاهتمام بالجانب التدريبي وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة بالمنطقة ككل ، وهو الهدف الذي يجب ان نعمل جاهدين على تحقيقه من خلال الهيئة ومشروعاتها وأنشطتها المستقبلية.

 

كما دعا الدكتور عبد العاطى أعضاء الهيئة للاطلاع علي تجارب المركز القومي لبحوث المياه في طرق الزراعة والري بما يحقق أعلي إستفادة ممكنة من الموارد المتاحه وتعظيم الانتاجية المحصولية ، مع اعتبار هذه الهيئة نموذج للتكامل الشامل بين الدول المستفيدة لتكون مثالا يحتذي به للتعاون الإقليمي والدولي.

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