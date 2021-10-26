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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف : انعقاد دورة الإنجليزي للدفعة الثالثة الأحد.. واختبار المكون الشرعي واللغوي السبت

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

 تعقد أكاديمية الأوقاف الدولية دورة اللغة الإنجليزية  للدفعة الثالثة  الأحد المقبل الموافق 31 /10 /2021م حتى  4 /11 /2021م.


كما سيعقد اختبار المكون الشرعي واللغوي صباح السبت الموافق 30 / 10 / 2021م  الساعة التاسعة .

كما تستقبل الأكاديمية المتدربين ابتداء من مساء الجمعة الموافق 29 /10 /2021م ، مع الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية وأعمال التعقيم المستمرة ، وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي طوال مدة التواجد بالأكاديمية .

وطالبت الوزارة  جميع المديريات تسهيل حضور المتدربين بالدفعة الثالثة للأكاديمية . 

وقالت الوزارة أن هذه الدورة تأتي استمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل والعمل على التميز العلمي للسادة الأئمة والواعظات واستكمالًا لدراسة المكونات العلمية الخاصة بالدفعة الثالثة . 

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