الأوقاف : انعقاد دورة الإنجليزي للدفعة الثالثة الأحد.. واختبار المكون الشرعي واللغوي السبت

تعقد أكاديمية الأوقاف الدولية دورة اللغة الإنجليزية للدفعة الثالثة الأحد المقبل الموافق 31 /10 /2021م حتى 4 /11 /2021م.



كما سيعقد اختبار المكون الشرعي واللغوي صباح السبت الموافق 30 / 10 / 2021م الساعة التاسعة .

كما تستقبل الأكاديمية المتدربين ابتداء من مساء الجمعة الموافق 29 /10 /2021م ، مع الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية وأعمال التعقيم المستمرة ، وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي طوال مدة التواجد بالأكاديمية .

وطالبت الوزارة جميع المديريات تسهيل حضور المتدربين بالدفعة الثالثة للأكاديمية .

وقالت الوزارة أن هذه الدورة تأتي استمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل والعمل على التميز العلمي للسادة الأئمة والواعظات واستكمالًا لدراسة المكونات العلمية الخاصة بالدفعة الثالثة .