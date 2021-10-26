بروتوكول بين التموين والوحدة الاقتصادية العربية لميكنة شركات السكر| شاهد

لتعزيز شفافية التعامل مع المزارعين..

شهد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم، الثلاثاء، توقيع بروتوكول لميكنة شركات السكر مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بحضور الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر.

وقال “المصيلحى”، إن البروتوكول يشمل التدريب على التعامل مع المنظومة الجديدة، والتي تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية، مؤكدا أن البروتوكول يأتي تحقيقا للتكامل الاقتصادي العربي.

من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، إن البروتوكول يساهم في تعزيز الشفافية في التعامل مع المزارعين وحوكمة التعامل في التوريد.