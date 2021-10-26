مي رشدي: إلغاء مد حالة الطوارئ أسعد الشعب المصري

قالت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ، أسعد الشعب المصري، واستكمالا لبناء الجمهورية الجديدة.

وأضافت رشدي، خلال بيان لها اليوم، أن ثمن حالة الاستقرار التي تعيشها مصر كان ثمنها باهظا من دماء عدد من خيرة أبناء هذا الوطن الذي قدموا دمائهم لأجل مصر، مؤكدة أن ما شهدته مصر في السنوات الماضية كان إعجازا وإنجازا بكل المقاييس.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن هذا القرار يؤكد للعالم كله أن الرئيس السيسي جعل مصر واحة للأمن والاستقرار وانها تتجه نحو الجمهورية الجديدة وبناء الدولة المدنية والحديثة والديمقراطية، لافتة إلي أن الدولة ماضية في مشروعاتها القومية بعد أن نجح رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة في دحر الإرهاب.

وكان الرئيس السيسي، أعلن عبر صفحته الرسمية عن قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وجاء نص إعلان الرئيس كالتالي:"يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

‏ تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر."