يساهم في مسيرة التنمية.. حزب الإصلاح والنهضة يثمن قرار إلغاء حالة الطوارئ

ثمن حزب الإصلاح والنهضة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ، واعتبره قرارا تاريخيا يساهم بشكل كبير في مسيرة التنمية ويؤكد على حالة الأمن والاستقرار التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة.

وقال الحزب، في بيان له اليوم، إنه لم يكن هناك مجال للوصول إلى حالة الاستقرار الحالية إلا من خلال القيادة السياسية الحكيمة والتضافر الشعبي مع جميع مؤسسات الدولة لإفساد المخطط الذي كان يحاك لمصر.

وشدد الحزب على أن هذا القرار له العديد من التأثيرات الإيجابية سواء في جذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة، وكذلك خلق مناخ داعم لعودة السياحة التي بدأت تشهد تطورًا ملحوظًا في الشهور السابقة.

وأكد الحزب أن هذا القرار يدل على حرص الدولة والقيادة السياسية على تحقيق معادلة صعبة تجمع بين التنمية والأمن من جهة وحماية وصيانة الحقوق والحريات من جهة أخرى وهذا ما يعد استكمالا لاستراتيجية حقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق من هذه السنة.