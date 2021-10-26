الظهور الأول للتحكيم النسائي.. المقاولون العرب يهزم الشرقية للدخان 1-0 في الدوري

حقق فريق المقاولون العرب فوزا هاما أمام نظيره الشرقية للدخان بهدف نظيف في الجولة الأولي من الدوري المصري الممتاز على استاد عثمان احمد عثمان .

أحرز أوكلي مهاجم المقاولون العرب هدف الفريق في الدقيقة ١٧ من عمر المباراة

وأعلن عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الشرقية للدخان، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الشرقية للدخان على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: حسن الشامي، فاروقا نور الدين، محمد سمير، باسم علي

خط الوسط: أحمد الشيمي، عبدالله ياسين

وأمامهما الثلاثي: محمد حمدي زكي، عماد فتحي، لويس إدوارد

خط الهجوم: جون أوكلي.

الظهور الأول للحكم شاهندة



وشهدت مباراة المقاولون العرب والشرقية للدخان، الظهور الأول للحكم شاهندة المغربي في الدوري المصري هذا الموسم

وستكون شاهندة الحكم الرابع في مباراة المقاولون العرب اليوم في الدوري.