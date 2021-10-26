البنتاجون: توقعات بشأن هجمات خارجية مرتقبة لداعش أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن تنظيم داعش في أفغانستان قد يملك القدرة على تنفيذ هجوم خارجي خلال من 6 إلى 12 شهرا، بحسب ما ذكرته قناة العربية في نبأ عاجل لها.

وأكد مسؤول بالبنتاجون، أن تنظيمي القاعدة وداعش في أفغانستان لديهما النية لشن هجمات خارجية، لافتا إلى أن الدفاع الأمريكية لديها أدلة كبيرة على ذلك.

ويعد تنظيم داعش وطالبان، اللذان سيطرا على أفغانستان بعد خروج القوات الأجنبية، خصمين استراتيجيين.

واستهدف مقاتلو داعش مواقع طالبان وحاولوا تجنيد أعضاء من صفوفهم، كما رفع التنظيم الإرهابي رايته فوق إحدى قرى ولاية أروزكان وسط أفغانستان.

وفي الماضي، تمكنت طالبان من احتواء تهديد داعش جنبًا إلى جنب مع الضربات الجوية الأمريكية والأفغانية.

وبدون ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكان طالبان قمع ما يبدو أنه بصمة متزايدة لداعش.