استشارى أمراض متوطنة يرفض هذا التصرف مع مصابي الحوادث.. فيديو

قال الدكتور أحمد رمزى، استشارى الأمراض المتوطنة والمعدية بجامعة عين شمس، “إن تحريك المصاب فى الحوادث لا يصح على الإطلاق، خاصة إذا كانت حادثة عنيفة أو سقوط شخص من أعلى”، لافتا إلى أن هذه الحوادث قد تؤدى إلى كسور فى أماكن مختلفة وأخطر هذه الكسور الموجودة فى العمود الفقرى.

وأضاف أحمد رمزى، خلال حواره ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع على فضائية دى أم سى، أن الكسر فى العمود الفقرى يترتب عليه مشاكل كبيرة جداً، وقد يؤدى كسر العمود الفقرى إلى قطع النخاع الشوكى.

وأشار استشارى الأمراض المتوطنة والمعدية بجامعة عين شمس، إلى أن سلسلة الظهر أن حدث بها كسور فى الفقرات قد يؤدى إلى قطع جزء من الحبل الشوكى وذلك يؤدى إلى الإصابة بالشلل.

وتابع استشارى الأمراض المتوطنة والمعدية بجامعة عين شمس، أنه ليس هناك مشكلة لا يمكن إصلاحها فيما بعد، لذلك فلابد أن نحترس من الأخطاء الشائعة فى طرق النجاه أو الاسعافات الاولية.