نشر صحيح الدين.. الشئون الإسلامية يشارك بمعرض الكتاب بأكاديمية ناصر العسكرية

شارك المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في معرض الكتاب بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بالدقي اليوم الثلاثاء.

قدم المجلس باقة متميزة من أهم وأحدث إصدارات الوزارة ، والموسوعات وكتب اللغات المترجمة وكافة الإصدارات الحديثة.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وفي ضوء دور وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نشر الفكر الوسطي الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة



افتتح المعرض اللواء أيمن نعيم ثابت مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، واللواء محمد الهمشري مساعد مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، واللواء خالد صلاح مدير كلية الحرب العليا، واللواء تامر شوشة مدير كلية الدفاع الوطني، وعدد من ملحقي الدفاع للدول الشقيقة والصديقة والدارسين الوافدين بالأكاديمية بافتتاح المعرض.



وأشاد ضيوف المعرض بإصدارات وزارة الأوقاف العربية والمترجمة في نشر صحيح الدين ونشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الأفكار المتطرفة.