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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السفير محمد العرابي عن إلغاء العمل بقانون الطوارئ: عهد جديد من الاستقرار والثقة بالنفس

محمد العرابي
محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي، إن قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ يمثل عهدًا جديدًا للاستقرار والثقة بالنفس، لافتًا إلى أن الشعب المصري هو من وضع مقدمات اتخاذ هذا القرار؛ بعدما اختار طريقه خلال السنوات الماضية وتقدمه تجاه هذا الطريق.


وأضاف محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هذا القرار مثل التخلص من أعباء الماضي، والتوقيت كان له مقدمات أبرزها الإعلان عن تشكيل الاستراتيجية الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، والدخول في إجراءات تنفيذية من شأنها إعلاء قيمة الفرد والمواطن.


وأكد  محمد العرابي أن مصر، خلال الفترة الأخيرة، قدمت حزمة واسعة من مفاهيم حقوق الإنسان بداية من مشروع حياة كريمة وحق العلاج وتطوير التعليم والإسكان والطرق؛ كل هذا يمثل بنية تحتية لحقوق المواطنة، وحاليًا يمكننا التحرك بحرية أوسع دون تقييد، وقانون الطوارئ كان ينطبق على جماعات معينة تم تحييدها والقضاء عليها.


ولفت محمد العرابي إلى أن المصريين لم يتم تقييدهم خلال تطبيق قانون الطوارئ، وحاليًا نحن نتخلص من أعباء الماضي، والعالم الخارجي كان مهتمًا بمصر (أوضاعها واستقرارها)، مؤكدًا أنه خلال زياراته الخارجية كان يتلقى تساؤلات عن توقيت إلغاء العمل بقانون الطوارئ.

وأوضح محمد العرابي أن الشعب المصري قادر على تحمل مسئولية اتخاذ مثل هذا القرار.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.


هذا القرار الذي كان  الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .


وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار.


ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه..تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.

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