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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ثالث أكبر مستخدم للعملات الافتراضية

نيجريا أول دولة افريقية تطلق عملة رقمية eNaira

نيجيريا تطلق أول
نيجيريا تطلق أول عملة رقمية

أعلن الرئيس النيجيري محمدو بوهاري ، الإثنين ، أن نيجيريا تطلق رسميًا نسخة رقمية جديدة من عملتها ، eNaira ، بعد تأجيل العملية التي كان من المقرر إجراؤها في البداية في أوائل أكتوبر.

 

ووفقا لموقع “أفريقا نيوز”، مع هذا الإطلاق ، أصبحت نيجيريا ، أكبر اقتصاد في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي والدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في القارة (أكثر من 200 مليون نسمة) ، رائدة في القارة ، إلى جانب غانا ، التي كانت تختبر نظام التعامل الإلكتروني الخاص بها كوسيلة جديدة للتبادل منذ سبتمبر.

 

قال بوهاري: "لقد أصبحنا أول دولة في إفريقيا وواحدة من أوائل الدول في العالم التي أدخلت عملة رقمية لمواطنينا".

 

قال الرئيس إن العملة الرقمية الجديدة ستعمل على تحسين التجارة عبر الحدود ، والشمول المالي للأشخاص خارج الاقتصاد الرسمي وزيادة التحويلات.

 

كان من المقرر إطلاقها في الأول من أكتوبر، ولكن تم تأجيل إطلاق النيرة من قبل البنك المركزي ، مستشهداً بالاحتفالات بالذكرى السنوية لاستقلال البلاد.

 

تُستخدم العملات المشفرة على نطاق واسع في نيجيريا ، حيث تم تصنيفها في عام 2020 على أنها ثالث أكبر مستخدم للعملات الافتراضية في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا ، من خلال دراسة أجرتها شركة الأبحاث المتخصصة Statista.

 

مع العملات المشفرة ، يتطلع النيجيريون بشكل أساسي إلى الهروب من الانخفاض المستمر لقيمة النيرة في السنوات الأخيرة. كما أنها تسهل عليهم تلقي الأموال من الشتات أو نقل مدخراتهم إلى خارج البلاد.

 

تتطلع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى إنشاء إصدارات رقمية من عملاتها ،  استجابة لنمو المدفوعات عبر الإنترنت والتنافس مع العملات المشفرة الخارجة عن سيطرة الحكومات والهيئات التنظيمية العالمية.

 

في العام الماضي ، أصبحت الصين أول اقتصاد رئيسي يطلق نسخة تجريبية من عملة رقمية. منذ ذلك الحين ، أطلقت خمس دول على الأقل عملاتها الافتراضية.

البنك المركزي روسيا إفريقيا المركزى الرئيس الولايات المتحدة دولة أفريقية البنوك عملات رقمية

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