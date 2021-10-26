هالة السعيد: الحكومة تستهدف زيادة التكتلات الصناعية بحوالي 20%

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سعى الحكومة لزيادة التكتلات الصناعية بنسبة تتراوح بين 15% و20%، إلى جانب تعزيز الصادرات الصناعية كأحد مكونات إجمالي الصادرات بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 15%.



وأشارت "السعيد"، إلى أن الحكومة تهدف لرفع مستوى التكامل في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية.

ونوهت بتعزيز الصادرات الصناعية إلى جانب توطين الصناعة مع تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتعميق الترابط. من خلال التركيز على تبني سياسة صناعية قائمة على إنشاء التجمعات الصناعية ، حيث تتمتع بإمكانيات أكبر لتحقيق الكفاءة والقدرة التنافسية.

وأكدت السعيد أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يركز على تعزيز تنمية رأس المال البشري من خلال التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، كما يسعى إلى تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني ، ووضع إطار مؤسسي لتعزيز دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المائدة المستديرة المنعقدة بعنوان "النمو الاقتصادي والإنتاجية ومناخ الأعمال" وذلك خلال مرافقتها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في زيارته وأعضاء الحكومة المصرية للعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 23 إلى 27 من أكتوبر الجاري.