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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

عبد العاطي: زيادة الإنتاجية لفدان الفراولة والبطاطس بعد نظام الري الحديث

صدى البلد

شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري فى الجلسة الفنية التى نظمتها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، وذلك فى اطار فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

 

والتقي عبد العاطى مع عدد من المزارعين الذين قاموا بالتحول لاستخدام نظم الرى الحديث فى أراضيهم بديلا عن نظام الرى بالغمر ، حيث استعرض المزارعون حجم المكاسب التى تحققت نتيجة لهذا التحول مثل زيادة الانتاجية المحصولية وتقليل كميات الاسمدة المستخدمة.

 

وأعرب المزارعون عن قناعتهم بمزايا تطبيق الري الحديث وما يعود عليهم من منفعة وزيادة في الدخل الامر الذى دفعهم لنشر فكرة التحول للري الحديث بين جيرانهم واقاربهم ما ادي لزيادة المساحات المجاورة التي طبقت الري الحديث لما له من فوائد عديدة.

 

قال أحد المزارعين انه كان يستخدم ٥ شكائر اسمدة لفدان الفراولة بتكلفة ٧٥٠ جنيها انخفضت الى ٥ كيلوجرامات فقط بتكلفة ٥٠ جنيها، وأفاد مزارع آخر انه كان يستخدم ١٦ شيكارة اسمدة عند زراعة البطاطس انخفضت الى ٢ شيكارة فقط عند استخدام الرى الحديث.

 

كما أفاد المزارعون بزيادة الانتاجية المحصولية لفدان الفراولة من ١٢ طنا للفدان الى ٣٠ طنا للفدان عند استخدام الري الحديث ، يتم تصدير ٦ أطنان منها للخارج ، وأشار مزارع اخر الى ارتفاع كمية محصول البطاطس من ١٧ طنا الى ٢٥ طنا للفدان وبجودة اعلى ، فى حين افاد مزارع آخر بزيادة قيمة محصول الزيتون بـ ٢٥٠ لكل شجرة وزيادة ٢٥ الف جنيه للفدان بالإضافة لتوفير تكاليف العمالة من عاملين لكل فدان بالغمر بتكلفة ١٥٠ جنيها لكل عامل فى اليوم الى الاعتماد على عامل واحد فقط لرى ٨٠ فدانا، بالإضافة الى توفير عمالة نزع الحشائش التى تصل الى ٣٠٠٠ جنيه وكذلك توفير ساعات تشغيل ماكينات الديزل وتوفير السولار.

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