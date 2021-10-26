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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود.. ريا أبي راشد تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

صدى البلد

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بإطلالة مميزة بفستان طويل أسود ومفتوح، خطفت أنظار متابعيها عبر السوشيال ميديا.

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ريا أبي راشد ، مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحيفة عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا.

يُذكر أن الجمهور أصدر أقاويل بأن ملل الحظر بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، دفع ريا أبي راشد في تغيير ملامحها الرقيقة إلى أخرى، وفقدان وزنها، بعد أن كانت تتميز بأنها «كيرڤي».

ومن وقتها وهي تصدرت مؤشرات البحث جوجل، تويتر، بعد أن كانت أعمالها تتصدر التريند بسبب انفراداتها ونجاحها الباهر، التي حققته منذ الظهور الأول في جميع المجالات التي شغلتها، صحافة، تليفزيون إنتاج.

ريا أبي راشد أحدث ظهور الاعلامية ريا ابى راشد صورة جديدة

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