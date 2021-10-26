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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

15 دقيقة.. هجمات الزمالك مستمرة لتسجيل هدف مبكر أمام إنبي

الزمالك
الزمالك

انتهت الربع ساعة الأولى من مباراة الزمالك وانبي بالتعادل السلبي، والتي تجمع الفريقين على استاد بترو سبورت في إطار مباريات الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز .

وشهدت الدقيقة الثامنة من المباراة كرة عرضية من أشرف بنشرقي من جهة اليسار قابلها سيف الجزيري بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمود جاد من منتصف مرماه.

ويعتمد كارتيرون على التونسي سيف الدين الجزيري في خط الهجوم، مع تواجد محمد عبدالشافي كظهير أيسر لتعويض غياب أحمد فتوح بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات.

جون ايبوكا يقود تشكيل إنبي لمواجهة الزمالك بالدوري المصري

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك للقاء إنبي

ويجلس مصطفى فتحي العائد للزمالك بعد انتهاء إعارته إلى سموحة بين مقاعد البدلاء رفقة المغربي محمد أوناجم الذي عاد إلى القلعة البيضاء هو الآخر في الموسم الجديد.

ويفقد الزمالك خدمات نجمه وقائده محمود عبد الرازق "شيكابالا" الذي تم إيقافه 8 مباريات لسوء السلوك بسبب ما بدر منه في آخر أيام الدوري الموسم الماضي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي.

الوسط: طارق حامد، إمام عاشور.

وسط الهجوم: أشرف بنشرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو.

وفي الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، إسلام جابر، محمد أشرف روقة، محمود عبدالعزيز، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، عمر السعيد.

الزمالك وانبى الدوري المصري الممتاز أشرف بنشرقي محمود جاد سيف الدين الجزيري محمد عبدالشافي

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