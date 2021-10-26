رجال سلة الزمالك يفوز على هليوبوليس في دوري المرتبط

حقق الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك الفوز على هليوبوليس بنتيجة 77/58 ، في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري المرتبط.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم رجال سلة الزمالك بنتيجة 43/30، ليستمر التقدم في الشوط الثاني وتنتهي المباراة لصالح الفارس الأبيض بنتيجة 77/58.

وتقام هذه المرحلة من بطولة دوري المرتبط، بنظام خروج المغلوب، أي سيلعب كل فريق مباراتين للذهاب والاياب لفريقي الرجال والمرتبط تحت 18 سنة.

وتقام مباريات إياب هذا الدور يوم الجمعة المقبل، ويحتاج رجال سلة الزمالك للفوز في لقاء المرتبط تحت 18 سنة للصعود مباشرةً لدور الثمانية، دون النظر لنتيجة مباراة الرجال.

وفي حالة تأهل الزمالك لدور الثمانية، سيلاقي الفائز من مواجهة سموحة وطنطا.

ويخوض رجال سلة الزمالك بطولة دوري المرتبط بقائمة تضم 15 لاعباً هم، أحمد حاتم وادهم عصام وادجار سوسا ومعاز أيمن وعمر هشام وأحمد محمد وإسلام سالم وأحمد محمود ومحمد حجازي وأنس أسامة وعلي حجازي وأحمد عاصم وحازم والموشاد ومصطفى كيجو.

الجدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري المرتبط في العام الماضي، عقب الفوز على الاتحاد السكندري بالمباراة النهائية.