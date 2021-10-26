سلة الاتحاد السكندري تفوز على الشمس في دوري المرتبط

حقق فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، الفوز على نظيره الشمس بنتيجة 100/48، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على صالة كمال شلبي بنادي الاتحاد، في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري المرتبط.

وشهدت الفترة الأولى تفوق زعيم الثغر تحت قيادة أحمد مرعي المدير الفني للفريق بنتيجة 29/16، و واصل تفوقه في الفترة الثانية بنتيجة 55/24، وتفوق في الفترة الثالثة أيضاً بنتيجة 84/34.



على الجانب الآخر، حقق فريق المرتبط بنادي الاتحاد الفوز أيضاً على فريق الشمس بنتيجة 78/68.



ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في إياب الدور نفسه، يوم الجمعة المقبل على ملعب الشمس.



وكان الاتحاد السكندري قد تصدر مجموعته في الدور السابق بعد أن حقق الفوز ذهاباً و إياباً على كل من الأولمبي والاتصالات، بينما فاز على هيليوبليس في مباراة، و خسر في الأخرى، ليعتلي صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة.



يذكر أن فريق النادي الأهلي هو حامل لقب بطولة دوري المرتبط الموسم الماضي.